مدرب الاتحاد يتحدث عن الفوز أمام العربي الكويتي بالبطولة العربية

الاتحاد يخطف فوزًا هامًا على العربي الكويتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري عن الفوز على العربي الكويتي، بهدف دون رد، ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وحقق الاتحاد الفوز بهدف خالد قمر من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب "صباح السالم" في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

وقال يوسف خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "راض تمامًا عن ما قدمه اللاعبين خلال المباراة، وتنتظرنا مواجهة قوية في الإسكندرية".

وأضاف: "المباراة ستكون قوية بسبب كشف الأوراق في الجانبين، وسيسعى الجميع للحصول على بطاقة التأهل، وأهدرنا الكثير من الفرص".

ويواجه الاتحاد نظيره العربي الكويتي في لقاء الإياب على ملعب الإسكندرية، يوم 27 سبتمبر المقبل.