مدرب الاتحاد ولاعب الأهلي الأفضل في شهر يناير بالدوري السعودي
ماجد جزر فيسبوك تويتر
وقع اختيار اللجنة الفنية لدوري المحترفين السعودي على المدير الفني سلافين بيليتش مدرب الاتحاد كأفضل مدير فني خلال شهر يناير بالبطولة المحلية.
وجاء اختيار بيليتش نظير النتائج التي قدمها المدرب مع فريقه خلال الشهر بعد تحقيقه مع فريقه أربعة نقاط بعد فوزه على فريق القادسية وتعادله مع الشباب.
وعلى صعيد اللاعبين وقع الاختيار على لاعب الرأس الأخضر ديجانيني تفاريس، ليحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر، والمقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين
بعد توليه القيادة الفنية، عاد النمور للمسار وللانتصارات 🐯— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 6, 2019
سلافين بيليتش هو أفضل مدرب لشهر يناير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🏆👏
(@ittihad :📸) pic.twitter.com/5NynM7PVtk
ديجانيني نجح في تسجيل 7 أهداف لفريقه من أصل 9 أهداف في المواجهتين التي شهدهما شهر يناير المنصرم في الدوري، من بينها خمسة أهداف في مرمى أحد، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل خمسة أهداف في لقاء واحد، وسابع لاعب ينجح في تسجيل هاتريك أو أكثر في لقاء واحد خلال الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يُذكر أن أفضل مدرب ولاعب الشهر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يحصل كلاهما على 50 ألف ريال.