مدرب الاتحاد السابق في جدة للاتفاق حول خلافة بيليتش

رحيل بيليتش أصبحت حتمية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة لؤي ناظر، من الإعلان عن رحيل الجهاز الفني للكرواتي سلافان بيليتش، خلال الأيام القليلة المقبلة.

خسارة العميد للقاء الكلاسيكو الأخير أمام الهلال بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ما سرع بقرار مجلس الاتحاد برحيل الكرواتي.

وكان الكرواتي قد قاد النمور في أكتوبر الماضي، وخلال هذه الفترة حقق الفوز في أربع مباريات فقط وتعادل في خمس، وخسر سبعة لقاءات أخرى.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة اتحاد جدة قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني الأسبق للعميد، ليتولى المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الكرواتي يتواجد حاليًا في مدينة جدة لاستكمال المفاوضات، حيث من المتوقع قيادته للفريق في لقاء الديربي أمام الأهلي في الأول من مارس المقبل.

"الرياضية" أكدت أن سييرا رحب بنسبة 90 بالمئة بقيادة النمور من جديد، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال اليومين المقبلين.

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يذكر أن سييرا قاد العميد في صيف 2016 وحتى نهاية موسم 2017-2018، وخلال 63 مباراة، حقق معه النمور الفوز في 34 لقاء و13 تعادلات و16 هزيمة.

وحقق معه لقبي كأس ولي العهد عام 2017 وكأس الملك عام 2018، رحل بعدها بنهاية الموسم الماضي، ليتولى المسؤولية الفنية لشباب أهلي دبي الإماراتي، الذي أقاله منتصف الموسم الجاري، لسوء النتائج.