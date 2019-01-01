مدرب الإسماعيلي: مباراتنا مع حرس الحدود أشبه بمباريات النهائيات

مدرب الإسماعيلي يرى أنه لابد أن يكون فائزاً في مباراة فريقه أمام حرس الحدود لصعوبة موقف الفريقين في الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد محمود جابر، المدرب العام للإسماعيلي والمسؤول عن الإدارة الفنية للدراويش، أن مواجهة فريقه أمام حرس الحدود في الدوري، ستكون أشبه بالنهائي يجب أن يحقق أحد الطرفين فيها الفوز.

ويلعب الإسماعيلي أمام نظيره حرس الحدود، مساء الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

وقال جابر في تصريحات صحفية: "حرس الحدود يمر بموقف صعب في جدول الدوري، لهذا سيدخل اللقاء رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، مما يصعب مباراتنا معهم".

وواصل: "كذلك فريقنا يعتبرها مباراة عودة الانتصارات من جديد، نريد أن تكون هذه نقطة عودتنا لتحسين وضعنا في جدول الدوري".

وتابع: "اجتمعت مع اللاعبين وأبلغتهم بصعوبة المباراة وأكدت عليهم أن يلعبوا وكأنها مباراة حاسمة في مسيرتهم الكروية، يجب الا نفكر إلا في الفوز بالمباراة".

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ويحتل الإسماعيلي المركز السابع من جدول الدوري برصيد 37 نقطة، بعد لعب 28 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز السادس الذي لعب 30 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بعد لعب 29 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنبي صاحب المركز الخامس عشر.