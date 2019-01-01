مدرب الأهلي: النقطة أصبح ثمنها غالي جدًا

هل يحصد الأهلي لقب الدوري هذا الموسم؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي، على أن يتمنى أن تتحلى جميع الفرق باللعب النظيف، وأن لا يؤثر رحيل أي لاعب أو مدرب على فريقه.

قمصان قال خلال تصريحات صحفية: "مازال أمامنا 4 مباريات متبقية، وتجاوزنا مرحلة كبيرة من المحطات الصعبة بالدوري، خاصة بعد الفوز على سموحة".

مدرب الأهلي تابع: "الدوري هذا الموسم استثنائي، خاصة على مستوى الفرق المهددة بالهبوط، وهو ما يصعب المباريات لرغبة جميع الفرق وقتالها للفوز".

وواصل: "جميع الفرق من حقها القتال في المباريات، والنقطة ثمنها غالي جدًا مع اقتراب انتهاء المسابقة، وأتمنى استمرار الأهلي في مشواره نحو لقب الدوري".

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سامي قمصان أردف: "يجب على جميع الفرق التحلي باللعب النظيف، وعدم التحايل لإضاعة الوقت، لخلق منافسة شريفة بين جميع الفرق".

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلًا: "هناك بعض الشائعات التي تحوم حول بعض الفرق، وهدفها هو زعزعة استقرار الفريق، وهو ما لم ولن يحدث مع الأهلي، لن هدفه هو الفوز بالدوري".

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الأهلي يتصدر الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة، متفوقًا على الزمالك صاحب المركز الثاني بـ66 نقطة.