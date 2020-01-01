مدرب الأهلي المصري السابق يوضح حقيقة خلاف جريزمان وميسي

لاسارتي يعتبر هو عراب مسيرة جريزمان في شبابه

قال مدرب الأهلي المصري السابق مارتن لاسارتي، بإن اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان حقق حلمه باللعب في برشلونة بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي.

العديد من التقارير الصحفية كانت قد أشارت إلى شعور جريزمان بالعزلة في برشلونة ولا يتواصل بشكل جيد مع اللاعبين.

فرانس فوتبول الفرنسية كانت قد نشرت تصريحات على لسان اللاعب الفرنسي الذي أكد أن لاعبي برشلونة يشعرون بالغيرة منه بسبب فوزه بكأس العالم في روسيا 2018.

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وحسب تصريحات لاسارتي التي نقلتها صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن جريزمان حزين وهو يعلم ذلك بسبب خبرته الكبيرة بشحصية اللاعب عندما كان يدربه في شبابه في ريال سوسيداد.

لاسارتي أكد أن جريزمان حزين لأنه يعلم أن ما يقدمه الآن ليس أفضل ما لديه وأن لديه أفضل مما يقدمه في الوقت الجاري.

وأردف: "بكل تأكيد جريزمان حقق الحلم الذي كان يركض وراءه دائماً وهو اللعب بجوار ميسي، هو شخص ذكي وبكل تأكيد عدم سعادته ليسش مرتبط بعلاقته مع ميسي".

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واختتم: "أظن أن غياب سواريز بسبب الإصابة أثر على التجانس الذي كان قد وصل إليه الثلاثي في المباريات".

يذكر أن جريزمان انضم إلى برشلونة هذا الموسم رفقة أتليتكو مدريد، وعانى من تخبط في المستوى منذ انضمامه مما أدى إلى استياء جماهير برشلونة منه.