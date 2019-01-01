مدرب الأهلي: استعددنا لقطر جيدًا وتصريحات الرئيس مفيدة

روبن دي لاباريرا المدير الفني للأهلي القطري يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره قطر في بطولة الكأس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شدد المدرب الإسباني روبن دي لاباريرا المدير الفني للأهلي القطري على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام قطر في بطولة الكأس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي لاباربرا وأكد خلالها أن فريقه سيحاول أن يقدم أفضل ما لديه وأنهم استعدوا جيدًا لتلك المباراة.

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وقال دي لاباريرا: "نعلم بشكل كامل مدى أهمية مباريات كأس الأمير، ولهذا السبب أعددنا الفريق بشكل جيد من أجل الفوز في المباراة والتأهل للدور التالي".

وأضاف: "الفريق جاهز للمباراة بعد الاستعدادات التي خضناها في فترة التوقف، صحيح أننا لم نخض أي وديات لكن مستوى التحضيرات كان مناسبًا".

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وأكمل: "تصريحات رئيس النادي بأهمية الفوز باللقب لا تمثل ضغوطًا علينا على الاطلاق، بل تمثل طموحنا الكبير للوصول بعيدًا في الكأس".

جدير بالذكر أن مباراة الغد ستقام في الثامنة بتوقيت قطر على ملعب ثاني بن جاسم ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة كأس قطر.