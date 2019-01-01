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كأس آسيا

مدرب الأردن: مباراة فيتنام صعبة ويتميزوا بالسرعة والمهارة

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بوركلمانز
الأردن تسعى لتفادي مفاجآت الأدوار الإقصائية أمام فيتنام

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث البلجيكي فيتال بوركلمانز، المدير الفني لمنتخب الأردن عن مواجهة فيتنام ضمن دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية.

وكان تأهل النشامي متصدرًا للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من تحقيق الفوز على أستراليا بهدف واحد وسوريا بهدفين نظيفين والتعادل أمام فلسطين سلبيًا.

ويواجه المنتخب الأردني نظيره فيتنام، غدًا الأحد، في دور الـ16، في مباراة قوية حيث يأمل النشامى تفادي مفاجآت الأدوار الإقصائية.

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وقال بوركلمانز في المؤتمر الصحفي: "المنتخب الفيتنامي يتميز بالسرعة والمهارة في التعامل بالكرة، وهو أهم شيء يميز لاعبيه".

وتابع: "رفعنا من معيار جاهزيتنا لفيتنام، المباراة لن تخلو من الصعوبة كما يفكر البعض أن المنتخب الفيتنامي صيدًا سهلًا".

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وأضاف بوركلمانز: "ما حققناه في المجموعات أصبح شيء من الماضي، ونفكر حاليًا فيما هو قادم، وسيتم حسم موقف المصابين من المباراة خلال الساعات المقبلة".

وينتظر المنتخب الأردني مواجهة قوية أخرى حال تخطيه فيتنام، حيث ينتظر الفائز من اليابان والسعودية في دور الـ8.

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