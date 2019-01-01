مدرب اتحاد طنجة: قدمنا أداء طيبًا لكن الزمالك قتل المباراة

الفريق المغربي ودع بطولة الكونفدرالية على يد الفارس الأبيض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى عبد الواحد بلقاسم؛ المدير الفني لاتحاد طنجة المغربي، أن فريقه ورغم الخسارة إلا أنه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك، وسنحت له فرص محققة.

الفريق المغربي ودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية اليوم السبت، بالهزيمة أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدفاً وحيداً، في إياب دور الـ32 مكرر. (طالع تقرير المباراة)

بلقاسم قال، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "كما لاحظتم لعبنا مباراة جيدة، قدمنا شوطًا أول رائعًا وأهدرنا أربع فرص محققة، في المقابل أتيحت فرصة واحدة للزمالك سجل منها هدفه الأول".

وأضاف: "نجحنا في العودة وتسجيل التعادل، لكن تسجيل الأبيض هدفه الثاني والثالث قتلا المباراة".

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين في المغرب كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحسم الأبيض تأهله على برج العرب بالإسكندرية.