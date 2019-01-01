مدرب اتحاد جدة يحتفظ بأوراقه الرابحة أمام العهد اللبناني

ثقة كبيرة في حديث المدرب التشيلي قبل مواجهة العهد

فَضل مدرب اتحاد جدة لويس سييرا، التكتم على اختياراته للتشكيلة التي سيخوض بها مواجهة العد اللبناني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، خصوصًا الخمسة الأجانب.

وقال المدرب التشيلي في الحديث الروتيني مع الصحفيين "سترون أجانب الفريق في مباراة الغد، وأعتقد أن فريقي بإمكانه تخطي منافسه والذهاب بعيدًا في هذه البطولة".

وفي رده على سؤال حول إمكانية ظهور ابن جلدته كارلوس فلانويفا في مباراة الغد، قال "ربما نريحه في مباراة الغد"، مضيفً "نحن جاهزون ومتحمسون لخوض بطولة جديدة ونسعى لتقديم أنفسنا بصورة جيدة في أول مباراة لنا على أرضنا".

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(@AlNassrFC :📸) pic.twitter.com/csHvJDj9vT — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 19, 2019

من جهة أخرى، رفض المبالغة عن تأثر فريقه بضغط جدول المباريات مع ضربة بداية الموسم الجديد، قائلا "ضغط المباريات سيوضح بالنسبة لنا بعد المباراة الرابعة في شهر أغسطس".