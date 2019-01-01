مدرب إشبيلية: لا أحد يتمنى مواجهة برشلونة

تعرف على رد فعل المدير الفني لإشبيلية بعد قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا

علّق بابلو ماشين، المدير الفني لنادي إشبيلية، على مواجهة برشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة وقع أمام إشبيلية في ربع نهائي الكأس على أن تكون مباراة الذهاب في سانشيز بزخوان.

وقال ماشين في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لا أحد يتمنى مواجهة برشلونة في الكأس، لكننا نمتلك الإمكانيات التي تؤهلنا للفوز وتجاوز هذا الدور".

وتابع: "لدينا مباراة صعبة يوم السبت ضد ريال مدريد وهذا ما أفكر فيه الآن لأنه من الضروري العودة بالنقاط الثلاثة حتى لا نخسر المركز الثالث".

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كما أن النادي سيقدم لهم الطعام الساخن وسيوفر أماكن لتنظيف ثيابهم



لفتة في غاية الجمال من النادي ❤️ pic.twitter.com/bcMxMEfkcu — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

ماشين اشار إلى أنّ برشلونة لم يخالف اللوائح في مباراة ليفانتي ولذلك لم يتعرض لأي عقوبة، موضحًا أنّه يجب احترام قرار الاتحاد.

واختتم: "بعد مباراة ريال مدريد سيكون لديّ متسع من الوقت لدراسة مواجهة برشلونة وتحليل طريقة اللعب أمامهم".

ماشين لم يحقق أي فوز على النادي الكتالوني إذ خسر مرتين مدربًا لجيرونا ومثلهما مع إشبيلية.