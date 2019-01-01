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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

مدرب إشبيلية: لا أحد يتمنى مواجهة برشلونة

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تعرف على رد فعل المدير الفني لإشبيلية بعد قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

علّق بابلو ماشين، المدير الفني لنادي إشبيلية، على مواجهة برشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة وقع أمام إشبيلية في ربع نهائي الكأس على أن تكون مباراة الذهاب في سانشيز بزخوان.

وقال ماشين في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لا أحد يتمنى مواجهة برشلونة في الكأس، لكننا نمتلك الإمكانيات التي تؤهلنا للفوز وتجاوز هذا الدور".

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وتابع: "لدينا مباراة صعبة يوم السبت ضد ريال مدريد وهذا ما أفكر فيه الآن لأنه من الضروري العودة بالنقاط الثلاثة حتى لا نخسر المركز الثالث".

ماشين اشار إلى أنّ برشلونة لم يخالف اللوائح في مباراة ليفانتي ولذلك لم يتعرض لأي عقوبة، موضحًا أنّه يجب احترام قرار الاتحاد.

واختتم: "بعد مباراة ريال مدريد سيكون لديّ متسع من الوقت لدراسة مواجهة برشلونة وتحليل طريقة اللعب أمامهم".

ماشين لم يحقق أي فوز على النادي الكتالوني إذ خسر مرتين مدربًا لجيرونا ومثلهما مع إشبيلية.

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