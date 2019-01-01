مدرب إسبانيا للناشئين حزين لضياع فاتي

اللاعب حصل على الجنسية الإسبانية مؤخراً..

أبدى ديفيد جوردو المدير الفني لمنتخب إسبانيا تحت 17 عاماً ندمه على عدم إمكانية اصطحابه لأنسو فاتي نجم برشلونة الواعد في كأس العالم للناشئين.

وقال جوردو في تصريحاته لصحيفة ماركا:"المدرب يريد الأفضل معه، وبالتأكيد كنت أرغب في ضم فاتي".

وأضاف:"ولكن الظروف الحالية تجعلني سعيداً للغاية بالقائمة التي أملكها".

وأوضح:"هناك بعض المصابين الذين فشلوا في اللحاق بالبطولة، والبعض الذي لا يمر بأفضل فتراته، ولكني سعيد بمن أتوا للدفاع عن القميص".

وكان فاتي قد حصل على الجنسية الإسبانية، ولكن تم ضمه لمنتخب تحت 21 عاماً، ورفض برشلونة إرساله لبطولة كأس العالم تحت 17 عاماً لحاجته إليه في الفريق الأول.

يذكر أن المنتخب الإسباني سيخوض دور المجموعات ضد الأرجنتين والكاميرون وطاجيكستان، أي بطل أمريكا الجنوبية وبطل إفريقيا ووصيف آسيا.