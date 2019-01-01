مدرب أياكس يعلق على ارتباطه بقيادة برشلونة

تين هاج قدم عاماً مميزاً مع أياكس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق إيريك تين هاج، مدرب أياكس، على الشائعات التي تحدثت عن رحيله عن الفريق بحلول نهاية الموسم وربطته بإمكانية تدريب برشلونة.

وقد أياكس بقيادة تين هاج موسماً مميزاً وصل فيه لنصف نهائي دوري الأبطال، كما تُوج بكأس هولندا وعلى وشك إعلان فوزه رسمياً بالدوري.

وقال تين هاج في تصريحات للصحافة: "أملك عقداً هنا في أياكس وأنوى على الاستمتاع به، نحن نعمل على المستقبل".

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جوارديولا، كلوب، ساري، بوتشيتينو، نونو سانتو وغيرهم يتحدثون عن الموسم -الاستثنائي- في الدوري الإنجليزي 🗣️ pic.twitter.com/1aF6hg5tMA — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 14, 2019

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وأكمل: "أنا لا أفكر حول مستقبلي أن الشائعات التي تتحدث عن انتقالي لفرق أخرى".

وأفادت تقارير صحفية أن برشلونة وضع اسم تين هاج كمرشح أول لخلافة إيرنستو فالفيردي بتدريب الفريق حال قررت الإدارة إقالة المدرب الإسباني.

وسبق لتين هاج العمل مع أوتريخت وجو أهيد إيجلز، بالإضافة لتدريب الفريق الثاني في بايرن ميونخ، الفريق الذي أبدى اهتماماً هو الآخر بخدماته.

ويلعب أياكس مساء الأربعاء مع دي جرافشاب، وأي انتصار أو تعادل سيعلن تتويجه رسمياً، وحتى الخسارة بسبب فارق الأهداف الكبير مع إيندهوفن.