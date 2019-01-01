مدرب أياكس يرفض تهميش تشيلسي: لسنا الطرف المفضل

المدرب الهولندي يتحدث بتواضع الكبار قبل استضافة أسود غرب لندن

أصر مدرب أياكس أمستردام إريك تين هاج، على أن فريقه ليس الطرف المفضل في مباراته ضد تشيلسي المقرر لها مساء الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف آرينا" في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقال في حديثه مع الصحفيين على هامش المباراة "لا أحب هذا الحديث –أن أياكس الأوفر حظًا-، نحن نستعد للمباراة بقدر الإمكان، أما غير ذلك، فليس بالأمر المهم بالنسبة لي".

في الوقت ذاته، رفض ربط ما حدث في مباراة عطلة الأسبوع ضد فالفيك، التي حسمها بصعوبة بالغة بنتيجة 2-1 في الإيرديفيسي، بمواجهة البلوز، وفي هذا الصدد قال "سنخوض مباراة أخرى وفي بطولة مختلفة، هدفنا أن نظهر أفضل ما لدينا في مباراة الغد".

وأضاف "اللاعبون يعرفون مدى أهمية المباراة، ولا نهتم بالحديث عن الطرف الأوفر حظًا، نحن واثقون في أنفسنا وسنخوض المباراة بكل شجاعة، وأكرر أياكس ليس مفضلاً عندما يواجه أندية البريميرليج.

الليلة 🤩



كلوب بروج 🆚 باريس سان جيرمان

جالطة سراي 🆚 ريال مدريد



أولمبياكوس 🆚 بايرن ميونخ

توتنهام 🆚 النجم الأحمر



شاختار دونيتسك 🆚 دينامو زغرب

مانشستر سيتي 🆚 أتلانتا



أتليتكو مدريد 🆚 باير ليفركوزن

يوفنتوس 🆚 لوكوموتيف موسكو#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/3lGBOkjY5R — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 22, 2019

الجدير بالذكر أن أياكس حقق العلامة الكاملة في أول مباراتين في دوري المجموعات، باكتساح ليل وفالنسيا بنتيجة 3-0 في المباراتين، في المقابل حقق تشيلسي الفوز في مباراة على حساب ممثل الليج1 وخسر المباراة الافتتاحية أمام الخفافيش.