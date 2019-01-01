مدرب أياكس السابق ينصح مانشستر سيتي بضم دي ليخت

مانشستر سيتي أم برشلونة الأنسب لدي ليخت؟ مدرب أياكس السابق يجيب

نصح بيتر بوش، المدير الفني السابق لأياكس، مانشستر سيتي بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت خلال الصيف المقبل.

برشلونة في مفاوضات لأجل ضم اللاعب بينما يحاول مانشستر يونايتد الحصول على توقيعه.

وقال بوش في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "دي ليخت يقدم مستوى مميز ولكن الأهم الآن ما هي خطوته المقبلة، أعتقد أنّ الأفضل له الانضمام لفريق يجعله يشارك بصورة منتظمة".

وأوضح: "لو أنني مسؤول في مانشستر سيتي سوف أحاول التعاقد معه وخاصة بعد رحيل فيسنتي كومباني وتذبذب مستوى نيكولاس أوتامندي، وأرى دي ليخت يشكل ثنائية قوية مع إيميريك لابورت".

صاحب الـ 55 عامًا نصح دي ليخت بضمان الحصول على دقائق لعب أكثر إن وافق على الانضمام لبرشلونة في ظل وجود عدد جيد من المدافعين.

🔢 فيرمينيو مع ليفربول هذا الموسم :



🔴 لعب : 45 مباراة .

⚽️ أحرز : 16 هدفًا.

🅰️ صنع : 7 أهداف. pic.twitter.com/yFavoyOYDb — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

واختتم: "لو أنّ صامويل أومتيتي سيرحل عن الفريق فقد يلعب دي ليخت بجوار جيرارد بيكيه ويميل للجهة اليسرى وهو قادر على القيام بهذا الدور بصورة مميزة".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تؤكد زيادة المطالب المالية لدي ليخت للتوقيع مع برشلونة مما قد يفسد إتمام الصفقة.