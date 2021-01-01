مدرب أكاديمية برشلونة : لا يمكن تخيل النادي من دون ميسي وسنحترم قراره لو أراد الرحيل

المؤشرات تتجه نحو رحيل النجم الأرجنتيني

اعترف جارسيا بيمينتا مدرب أكاديمية نادي برشلونة الإسباني المعروفة بـ"لاماسيا" بأنه لا يستطيع تخيل النادي من دون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المهاجم المخضرم يمضي الأشهر الأخيرة من عقده مع برشلونة، وسط غموض كبير حول مصيره من البقاء أو الرحيل عن الفريق.

باريس سان جيرمان يعتبر المرشح الأقرب للحصول على خدماته، وسط تكهنات مستمرة قادمة من فرنسا حول دخول النادي في مفاوضات لضمه.

وقال بيمينتا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية:"سيكون من العار أن يغادر برشلونة لأن النادي يعتبر بمثابة موطنه، ولكن إذا أراد ذلك فعلينا احترام قراره".

وأضاف:"لا أعرف ما إذا كان سيستمر ميسي أم لا ولكن آمل أن يفعل ذلك".

وتابع:"لا يمكن تخيل برشلونة من دون ميسي، لقد قضى مسيرته كلها هنا، ولكنه يمتلك الحق الكامل لتقرير مصيره وأتمنى استمراره معنا واعتزاله بالنادي".

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يذكر أن حدة التكهنات ارتفعت حول رحيل صاحب الـ33 سنة، بعد خسارة برشلونة من باريس 4/1 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.