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كأس آسيا

مدرب أستراليا: جاهزون لمواجهة أوزبكستان ويغيب عنا لاعب واحد فقط

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المنتخب الأسترالي يواجه نظيره الاوزبكي في دور الستة عشر من كأس آسيا

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أوضح جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب أستراليا، موقف ماثيو ليكي لاعب المنتخب من المشاركة في مباراة أوزبكستان القادمة.

ويواجه المنتخب الأسترالي، نظيره الأوزبكي غد الإثنين في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا.

وقال أرنولد في تصريحات صحفية: "من الرائع، عودة ماثيو إلينا ولكنه سيحلس على مقاعد البدلاء في مباراة الغد، هذا الأمر شبيه بالتعاقد مع لاعب في منتصف الموسم".

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وواصل: "عندما تعرض ليكي، إلى إصابة مع هيرتا برلين كنا نرغب في معرفة مدة علاجه، قام الجهاز الطبي بعمل رائع من اجل تجهيزه وعودته في الوقت المناسب".

وتابع: "وأصبح ريسدون لائقاً للمشاركة من جديد، عقب الإصابة التي لحقت به في أول مباراة لنا أمام الأردن، سيغيب عنا فقط أندرو نابوت".

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