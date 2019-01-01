مدرب أتلتيكو وبرشلونة السابق: لا يوجد مكان لجريزمان في كتيبة فالفيردي

أنتيتش يندهش من إمكانية انضمام جريزمان إلى النادي الكتالوني

أكد رادومير أنتيتش، المدير الفني الأسبق لبرشلونة وأتلتيكو مدريد، صعوبة إيجاد أنطوان جريزمان، لاعب الروخي بلانكوس، مكانًا في كتيبة النادي الكتالوني.

أتلتيكو مدريد أعلن رسميًا رحيل جريزمان بنهاية الموسم الجاري دون الكشف عن وجهته المقبلة.

وقال صاحب الـ 70 عامًا في تصريحات خلال حفل الدوري الإسباني: "جريزمان إلى برشلونة؟ لا أدري أين سيلعب في ظل وجود هذه الكتيبة من النجوم".

وتابع: "يحتاج إلى أنّ يتأقلم مع طريقة اللعب الجديدة ومنظومة البلوجرانا ليكون إضافة لهم".

⚡️ “نهاية رحلة جريزمان مع الروخيبلانكوس” https://t.co/WyYuI31DU9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 14, 2019

من جانبه، أكد أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي السابق لبرشلونة، صعوبة إقالة إيرنستو فالفيردي من تدريب النادي الكتالوني حتى بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما كشف خافيير تيباس، رئيس الرابطة الإسبانية، السبب وراء غياب ليونيل ميسي، هداف الليجا التاريخي، عن الحفل مؤكدًا تأثره بالخروج من التشامبيونزليج.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تؤكد رحيل فالفيردي عقب نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.