مدرب أتلتيكو مدريد السابق آخر المنضمين لأساطير التدريب بالصين

نادي شنغهاي شينوا يتعاقد مع مدرب فالنسيا وأتلتيكو مدريد السابق كيكي سانشيز فلوريس

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي شنغهاي شينوا الصيني عن تعاقده مع المدرب كيكي سانشيز فلوريس مدرب واتفورد وأتلتيكو مدريد السابق.

سانشيز فلوريس البالغ من العُمر 53 عامًا كان قد قاد فريق واتفورد الإنجليزي لاحتلال المركز الثاني عشر من البريميرليج، ووصل بهم لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2015/2016.

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المدرب الإسباني سبق له أيضًا تدريب فرق بنفيكا وفالنسيا وأتلتيكو مدريد، وكانت آخر محطاته بالليجا فريق إسبانيول، الذي أقيل من تدريبه في شهر إبريل الماضي بعد عامين من توليه المهمة.

واحتل شنغهاي شينوا الفريق الجديد لفلوريس المركز السابع في ختام الدوري الصيني الموسم الماضي، بفارق 30 نقطة عن المتصدر.

يذكر أن شنغهاي شينوا دربه من قبل جاس بويت ونيكولاس أنيلكا وهووارد ويلكينسون.

أما منتخب الصين الأول، فيدربه المدير الفني الإيطالي مارشيلو ليبي.