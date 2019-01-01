مدربه السابق: بيساكا رجل حقيقي في جسد طفل

معلومات تهم عشاق مانشستر يونايتد

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أثنى منسق العلوم الرياضية لنادي كريستال بالاس سكوت جوييت، على لاعبه اليافع السابق آرون بيساكا، بعد انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد في صفقة جنى من ورائها النادي اللندني حوالي 50 مليون إسترليني بخلاف المتغيرات.

وبعد فترة من التضارب والشائعات حول مستقبل صاحب الـ21 عامًا، تم الإعلان بشكل رسمي عن ارتدائه قميص الشياطين الحمر، لينضم لمشروع مدرب النرويجي الجديد أوليه جونار سولشاير، لإعادة بناء اليونايتد ليستعيد هيبته المفقودة منذ تقاعد شيخ المدربين سير أليكس فيرجسون.

وقال جوييت في رده على سؤال حول رأيه في موهبة الوافد الجديد على قلعة "أولد ترافورد". "لم أكن أعمل معه بشكل مباشر قبل تصعيده للفريق الأول العام الماضي، وإذا قال لي أحد قبل 5 سنوات أن هذا الرجل سينتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون بسن 21 عامًا، كنت سأنفجر ضحكًا".

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وأضاف "لكن أرون قام بعمل جيد منذ انضمامه للفريق الأول وبذل كل ما في وسعه، لا شك أبدًا أنه كشخص رياضي لا يُصدق، ووضح ذلك منذ أن شاهدته للمرة الأولى في التدريبات مع الفريق الأول، ربما اللاعب الوحيد الذي شاهدته يتفوق على ويلفريد زاها في المواجهات الفردية بينهما في التدريبات".

وختم فاصل المديح على الشاب الإنجليزي "إنه سريع، لا أقول مثل البرق، لكنه قوي للغاية ويمتاز بالمرونة وقراراته استثنائية، كل ما أستطيع قوله أنه لم يكن لطفل برئ أن يفعل هذا، لأن آرون رجل حقيقي ومتفاني بمعنى الكلمة، ويا لها من فرصة عظيمة بالنسبة له".