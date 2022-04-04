مدة غياب صادمة .. فحص طبي ثالث لكاريلو وأخبار سلبية للهلال

يخضع أندريه كاريلو نجم الهلال إلى فحص طبي ثالث خلال الأيام القليلة القادمة للوقوف على حقيقة إصابته وموعد عودته المتوقع للملاعب، وسط أخبار حول مدة غياب صادمة لناديه.

الهلال لعب دون جناحه البيروفي مساء أمس أمام الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد استطاع الفوز 2-1 في الشوطين الإضافيين والتأهل للنهائي حيث ينتظر الفائز من الاتحاد والفيحاء.

ماذا حدث وما قصة إصابة كاريلو؟

كاريلو، الذي أصبح أحد العناصر الرئيسية في الهلال منذ عودة رامون دياز لتدريب الفريق بعدما كان مهمشًا من سلفه ليوناردو جارديم، تعرض لإصابة قوية في ركبته خلال مباراة بيرو أمام أوروجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

اللاعب غاب عن المباراة التالية أمام باراجواي وقد أثيرت بعض الأخبار حول إمكانية تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، لكن الجهاز الطبي لمنتخب بيرو نفى ذلك وأوضح أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب بالتواء في الركبة.

وقد أعلن الهلال آنذاك انتظاره وصول اللاعب من بلاده لإخضاعه إلى فحوصات طبية جديدة للوقوف على حقيقة الإصابة ومدة غياب اللاعب.

ما هي تطورات إصابة كاريلو ومدة غيابه الصادمة؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن الهلال قرر إجراء كاريلو لفحص طبي ثالث خلال الأسبوع الجاري لرؤية مدى تطور الإصابة، مشيرة إلى أن الفحوصات السابقة حملت أخبارًا سلبية للفريق.

وأضافت الرياضية أن الحديث يدور حول انتهاء موسم كاريلو مع الهلال تمامًا مما يعني غيابه عن المباريات الـ7 المتبقية للفريق في الدوري السعودي ونهائي كأس الملك ودور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وهو ما يُمثل ضربة قوية لدياز ورجاله.

الجناح الذي بدأ يُستخدم بواسطة دياز في وسط الملعب أجرى فحصًا طبيًا يوم أمس أظهر حاجته للعلاج والتأهيل لمدة 8 أسابيع على الأقل، مع أخبار حول إمكانية تمديد مدة غيابه لـ3-4 أشهر مما يعني غيابه كذلك عن مباراة ملحق تصفيات المونديال لمنتخب بلاده التي ستُقام في يونيو القادم.

وسيبدأ كاريلو في الأيام القادمة برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للهلال وبالتنسيق مع الجهاز الطبي لمنتخب بيرو.

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