مدافع مانشستر سيتي يُحذر من مصدر قوة مانشستر يونايتد

في ديربي نصف نهائي كأس كاراباو

حذر مدافع مانشستر سيتي إريك جارسيا، زملائه في الفريق من مصدر قوة غريم المدينة مانشستر يونايتد، قبل مباراة ديربي المدينة في نصف نهائي كأس كاراباو.

وتعهد المدافع الشاب، ببذل كل ما في وسعه لإيقاف الهجوم المضاد للشياطين الحمر، على أمل أن يُفسد السلاح الأهم لغريم المدينة.

وقال جارسيا في تصريحات صحفية "من الواضح أنهم يشكلون خطورة كبيرة في الهجوم المضاد لأن لديهم لاعبين يمتازون بالسرعة".

وأضاف "نحن بحاجة إلى تجنب حدوث ذلك، لأن إيقاف مصدر خطورتهم قد يكون مفتاح الفوز بالنسبة لنا، وأعتقد أننا بحاجة للعب بطريقتنا المعتادة، بالهجوم والكثافة العالية من وسط الملعب".

وتابع "لعبنا مؤخرًا أمام فرق تلعب بنفس الأسلوب، لذا ينبغي علينا توخي الحذر من الكرات التي نخسرها في وسط ملعبنا، فقط علينا تجنب ذلك وأن نؤمن مناطقنا الدفاعية".

ورغم تعمد مدرب اليونايتد أوليه جونار سولشاير إراحة جُل لاعبيه الأساسيين أمام ولفرهامبتون في مباراة السبت الماضي، بما فيهم ماركوس راشفورد، إلا أن ابن أكاديمية لا ماسيا، حذر من المهاجم الشاب ميسون جرينوود.

وعنه قال "إنه لاعب لا يحتاج نصف فرصة للتسجيل، فهو يُجيد اللعب بكلتا القدمين، لذا من الضروري مراقبته بشكل جيد جدًا".

وكان مانشستر يونايتد قد هزم جاره في المدينة بنتيجة 2-1، في آخر مباراة ديربي بينهما في البريميرليج الشهر الماضي.