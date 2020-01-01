مدافع مانشستر سيتي يتجاهل نزيف النقاط بعد انتكاسة كريستال بالاس

المدافع الفرنسي يطالب بالحفاظ على نفس النسق!

رفض مدافع مانشستر سيتي بنجامين ميندي، البكاء على اللبن المسكوب بعد السقوط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس بهدفين للكل في الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأخر الفريق السماوي في النتيجة بهدف جينك توسن قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، ثم قلب الطاولة على ضيفه اللندني بهدفي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في الدقيقتين 82 و87، قبل أن تأتي الصدمة في الدقيقة 90 بهدف بالنيران الصديقة عن طريق البرازيلي فرناندينيو.

وفي تعليقه الأول على التعادل، تجاهل ميندي النتيجة المخيبة لآمال مشجعيه، قائلاً "من أجل هذا .. تبقى كرة القدم لعبة جميلة"، في إشارة منه إلى أن فريقه قدم كل شيء على أرض الملعب، لكنه لم يكن محظوظًا للخروج بالثلاث نقاط

وأضاف "كلنا غاضبون ونشعر بحزن شديد لأننا كنا نستحق أكثر من ذلك، إذ كنا نستطيع تسجيل الكثير من الفرص، لكنهم دافعوا بشكل جيد، وكنا نعرف أننا نواجه فريق ذو جودة عالية".

وتابع "عدنا بشكل رائع في الشوط الثاني، لكن بعد ذلك سجلوا هدف التعادل في اللحظات الأخيرة. أعتقد أن الأجواء كانت جيدة لنسجل المزيد من الأهداف، لكن في كرة القدم، من المهم أن تركز حتى النهاية، ربما لمدة ثانية أو اثنين لم نكن متماسكين، وأمر كهذا يمكن أن يُحدث أي شيء".

من جهة أخرى، أثنى على هداف النادي التاريخي ألكون، قائلاً "هو مهاجم عالمي بأتم معنى الكلمة، ونحن سعداء للغاية لوجوده معنا في الفريق، ونحن نشاركه في الأفضل، وعلينا الاستمرار في هذا الطريق".

بهذه النتيجة، رفع حامل لقب آخر موسمين رصيده لـ48 نقطة، متأخرًا عن المتصدر ليفربول بـ13 نقطة، قبل قمة الغد أمام مانشستر يونايتد، ومباراة أخرى مؤجلة لارتباط الريدز بالمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر الماضي.