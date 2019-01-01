مدافع ليون: نثق في التأهل أمام برشلونة وعود فقير مكسب لنا

تعرف على تصريحات مدافع ليون بشأن الانضمام للمنتخب ومواجهة برشلونة

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تحدث مدافع ليون، ليو دوبوا، عن مواجهة برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل سلبيًا في لقاء الذهاب.

ليون خسر آخر زيارة إلى "كامب نو" بخماسية لهدفين وكان ذلك في موسم 2008-2009.

وقال دوبوا في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "أنا واثق من قدرة الفريق على الفوز في مباراة الإياب وتقديم مباراة جيدة رغم أنّ اللقاء لن يكون سهلًا".

وتابع: "نبيل فقير سوف يعود وهذا سيمنحنا الإضافة الهجومية التي افتقدناها في الذهاب".

سهلة .. بسيطة .. واضحة، فاصلة وقاطعة 👊



رسالة من ناصر الخليفي لـ فلورينتينو بيريز 📝 pic.twitter.com/IWD7Ez69tq

— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019

لاعب نانت السابق أشار إلى أنّ مواجهة برشلونة لن تكون سهلة ولكن الفريق يمتلك الثقة والطموح للوصول إلى ربع النهائي.

واختتم: "دائمًا أفكر في إمكانية اللعب مع المنتخب ولكن القرار بيد المدرب وهو من يختار القائمة وأعلم وجود لاعبين مميزين في مركزي ولكني سأحاول بذل كل الجهود للتواجد مع الديوك في المستقبل".

ليون يواجه موناكو في مباراة الجولة 26 من الدوري الفرنسي مساء اليوم، الأحد.