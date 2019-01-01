مدافع فالنسيا يدافع عن مارسيلينو بعد الإقالة

مارسيلينو تعرض للإقالة قبل أيام قليلة من مباراتي برشلونة وتشيلسي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

انتقد ايزيكيل جاراي، مدافع فالنسيا، قرار إدارة الخفافيش بإقالة المدرب مارسيلينو بعد موسمين وقبل مواجهة برشلونة في الليجا وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا.

فالنسيا أعلن رحيل مارسيلينيو وتعيين ألبرت سيلاديس بديلًا بعقد ينتهي في 2021.

واستغل المدافع الأرجنتيني مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن سخطه من هذه الإقالة المفاجئة معتبرًا أنّ ما حدث لم يكن عادلًا.

وكتب جاراي على صفحته بموقع "إنستجرام": "بعد عدة سنوات معك وليس فقط في فالنسيا أعرفك بصورة جيدة على المستوى الرياضي وكذلك الشخصي".

وتابع: "ولكني لا أفكر فقط في ذلك، لقد أظهرت للجميع ما تستطيع تحقيقه والأفعال أصواتها أعلى من الأقوال. لقد غادرت من الباب الكبير يا سيدي".

واختتم: "أيًا كان المسؤول عن هذا القرار لم يؤثر فقط على المدرب ولكن على جميع اللاعبين والجمهور وأصبحنا أكثر إحباطًا وسوف أقول الأمر بوضوح. القرار ظلمًا بينًا".

وكان قائد الخفافيش، داني باريخو، قد ودّع مارسيلينو عبر تويتر بقوله: "أتمنى لك الأفضل في مشوارك القادم وشكرًا على ما قدمته للفريق".

ونجح مارسيلينو في تحقيق بطولة كأس الملك مع فالنسيا كما وصل لدوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي.