مدافع ريال مدريد يحصد الدوري الإسباني والألماني في موسم واحد

إنجاز نادر الحدوث رغم المشاركات القليلة

نجح نجوم فريق ريال مدريد في تحقيق لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، بعد الفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف، أمس الخميس، بالجولة 37 من البطولة.

اللقب سيضاف لرصيد اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق الحالية، ولكن أحد الغائبين عن الصورة حصل على بطولتين للدوري في موسم واحد.

ألفارو أودريوزولا الظهير الأيمن الذي رحل معاراً إلى بايرن ميونخ في يناير الماضي، بعدما يأس من الحصول على فرصة اللعب كأساسي مع زين الدين زيدان، هو صاحب الحظ السعيد.

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المدافع الإسباني لعب النصف الأول من الموسم مع ريال قبل الانتقال إلى بايرن، ليستحق الحصول على الميدالية الخاصة بلقب الليجا.

وأما في ألمانيا فقد شارك اللاعب في النصف الثاني من الموسم، وبطبيعة الحال سيحصل على ميدالية لقب الدوري الألماني، في واقعة نادرة الحدوث.

ويأتي ذلك رغم المشاركات القليلة جداً له في المسابقتين، حيث لعب 4 مباريات فقط مع ريال في الليجا وصنع هدفاً وحيداً، وخاض 3 مواجهات فقط بالبوندسليجا.

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يذكر أن أودريوزولا المنتقل لريال من ريال سوسييداد في 2018 بـ30 مليون يورو، سيستمر مع بايرن حتى 31 أغسطس القادم قبل العودة للنادي الإسباني.