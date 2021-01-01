مدافع بيلباو : لم تكن ركلة جزاء لريال مدريد ونتمنى غياب ميسي عن النهائي

حالة من السعادة بعد التأهل للنهائي

أعرب إينيجو مارتينيز مدافع نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، عن تمنيه عدم مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة بنهائي كأس السوبر الإسباني.

مارتينيز شارك في تأهل فريقه للمباراة النهائية للبطولة، والتي فاز فيها بيلباو على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، وسط شكوك حول أحقية ريال في الحصول على ركلة جزاء.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"نشعر بفرح كبير بعد المعاناة الشديدة التي واجهناها مؤخرًا، ناضلنا حتى النهاية ونجحنا في الفوز من خلال الجهد والتضحية".

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وأضاف:"من الطبيعي أن يطالبوا بركلة جزاء، رأيت أنني ضربته على رأسه ولا يبدو الأمر أنه يستحق العقوبة، وفي النهاية الحكم لم يطلق الصافرة ونجحنا في الفوز".

وأما عن تسديد راؤول جارسيا لركلة الجزاء لتعويضه عن الطرد ضد ريال بالدوري:"راؤول أراد أن يسدد الركلة وكنا على ثقة تامة بأنه سيسجلها".

وأخيرًا عن المباراة النهائية:"ستكون مباراة صعبة ضد منافس عظيم، نأمل ألا يشارك الأسد ميسي ووقتها سيكون لدينا المزيد من الخيارات للفوز".

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يذكر أن الشكوك ما زالت قائمة حول مشاركة ميسي في نهائي السوبر الأحد القادم، بسبب معاناته من إصابة في العضلة ذات الرأسين، والتي أبعدته عن نصف النهائي ضد ريال سوسييداد.