مدافع برشلونة : فقدنا الثقة في كومان وحاولنا إصلاح الأمور بأنفسنا !َ

اعترف أوسكار مينجويزا مدافع برشلونة، أن الفريق لم يعد يثق في المدرب السابق رونالد كومان خلال الفترات الأخيرة من حقبته.

كومان تمت إقالته من تدريب برشلونة بشكل رسمي، بعد الخسارة من رايو فاليكانو بهدف دون رد الشهر الماضي.

النادي الكتالوني قام بتعيين سيرجي بارجوان بشكل مؤقت، قبل الإعلان عن قدوم تشافي هيرنانديز من السد القطري.

وذلك بعد الأسابيع الكارثية التي مر بها كومان هذا الموسم، بعد رحيل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، ليخسر غرفة الملابس تمامًا وفقًا لمينجويزا.

المدافع الإسباني قال لموقع "Esport3":"الأجواء كانت سيئة ولم يكن اللاعبون سعداء، وعندما تسير الأمور بهذه الطريقة فأنت بحاجة إلى التغيير".

وأضاف:"اللاعبون فقدوا الثقة تمامًا في أساليب كومان وحاولوا إصلاح الأمور بأنفسهم، لأننا لم نكن جيدين ولا فرديًا ولا جماعيًا، فعلنا ما بوسعنا لكننا افتقرنا إلى الإيمان بالذات".

وأما عن تعيين تشافي:"هو يصب كامل تركيزه على ما نريد فعله على أرض الملعب، لذلك من الجيد أن تكون هناك فكرة واضحة وطريقة محددة لتحقيق نتائج جيدة".

وأوضح:"أنا متأكد أن الأمور ستتغير وسنرى المزيد من التحسن، ولا أعتقد أننا سننتظر شهرين أو ثلاثة أشهر لرؤية ذلك، أتوقع بداية التطور من المباراة القادمة".

اقرأ أيضًا ..

زيدان وجوارديولا وغيرهما، نجوم وسط سابقين نجحوا في التدريب

البيع أم الإعارة؟ تشيلسي يحسم مصير زياش !

يذكر أن الظهور الأول لتشافي مع برشلونة سيكون يوم السبت القادم عندما يلعب الفريق ضد إسبانيول بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.