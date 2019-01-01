مدافع برشلونة الشاب يلوح بورقة الرحيل في الشتاء

يبدو أنه يفكر في مغادرة "كامب نو" هذا الشتاء

اعترف مدافع برشلونة الشاب ريكوي بويج بشكل لا لبس فيه، أنه سيضطر للبحث عن نادٍ آخر إذا استمر وضعه الحالي مع إرنتستو فالفيردي حتى موعد فتح نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية.

ولم يظهر صاحب الـ20 عامًا مع الكاتلان منذ بداية الموسم الجاري، وذلك رغم حصوله على فرصته مع الفريق الأول في نهاية الموسم الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، لم يعد يتدرب مع الفريق الأول، بعد عودته للفريق الثاني، الأمر الذي جعله يبدأ في مراجعة حساباته بشأن مستقبله في المرحلة القادمة.

وقال ريكوي في مؤتمر صحفي "هل تعتزم الرحيل في الشتاء؟ نظريًا لا، لكننا سنرى. لا أريد غلق الباب لكن في نفس الوقت أريد الحصول على مزيد من الدقائق".

وأكد "إذا لم أحصل على ما أريده، فسيتعين علي اتخاذ قرار، فأنا لم أعد أتدرب كثيرًا مع الفريق الأول هذا الموسم، بينما في الموسم الماضي كنت دائمًا معهم، ما الآن أفعل كل شيء مع الفريق الثاني".

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وانضم إلى شباب النادي عام 2013 قادمًا من جاباك تيراسا، واحتاج خمس سنوات كاملة للظهور مع فريق برشلونة بي في مباراة ضد تراجونا، وفي الموسم الماضي بدا وكأن إرنستو فالفيردي يعده ليكون من خياراته في المرحلة الحالية، لكن بدون سابق إنذار أعاده مرة أخرى لفريق الرديف منذ بداية الموسم الجاري، الأمر الذي قد يدفع اللاعب لتأمين مستقبله بعيدًا عن "كامب نو".