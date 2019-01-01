مدافع برشلونة السابق ونجم أرسنال يقترب من أتلتيكو مدريد

هيكتور بيليرين لاعب فريق برشلونة السابق وأرسنال الحالي يقترب من العودة للدوري الإسباني عن طريق بوابة أتلتيكو مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود اهتمام من قبل فريق أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات اللاعب هيكتور بيليرين نجم دفاع أرسنال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف" والتي أكدت أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس معجب للغاية بالنجم الإسباني.

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وذكرت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد قد يحضر عرضًا خلال الفترة المقبلة ليقدمه لفريق أرسنال سعيًا لضم اللاعب في أسرع وقت.

وسبق لبيريلين أن لعب لصفوف برشلونة من قبل، كما أنه في الأساس إسباني الجنسية، مما يعني أن التأقلم في الليجا لن يكون صعبًا بالنسبة له.

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ويحاول أتلتيكو مدريد تعويض الرحيل المكثف للاعبيه خلال الفترة الماضية عقب رحيل رباعي الدفاع فيليبي لويس ولوكاس هيرنانديز ودييجو جودين وخوانفران بنهاية الموسم.

جدير بالذكر أن بيليرين يعاني من إصابة قوية في ركبته جعلته يغيب عن نهاية الموسم المنصرم وسيستمر غيابه حتى مطلع العام الجديد.