مدافع باريس يُطالب الجماهير بفتح صفحة جديدة مع نيمار

يرى أن الصفير ليس الحل المناسب

دعا المدافع البلجيكي توماس مونييه مشجعي ناديه باريس سان جيرمان، لإعادة التفكير في طريقة تعاملهم مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، منذ توتر العلاقة بينهما على خلفية ما فعله في الميركاتو الصيفي للعودة مرة أخرى إلى ناديه السابق برشلونة.

وابتعد أغلى لاعب في العالم عن المشاركة مع "إلبي إس جي" في بداية الموسم، لانشغاله بملف عودته للبرسا، لكن بعد تعثر المفاوضات في آخر ساعات الميركاتو، عاد مرة أخرى للدفاع عن ألوان الباريسي.

ولعب نيمار دور البطل المخلص في آخر مباراتين أمام ستراسبورج وليون، بتسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، مع ذلك، يواجه انتقادات حادة من قبل مشجعي النادي.

التشكيل الأفضل لعام 2019. 📝



برأيك من اللاعب الذي لا يستحق التواجد في هذا التشكيل؟ 🤔 pic.twitter.com/AHIU8GTZ5k — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 24, 2019

وقال مونييه في حديثه مع الصحفيين مساء الثلاثاء "صافرات الاستهجان ليست الحل، وأنا سعيد بما يقدمه نيمار مع الفريق، لقد فعل ما كان ينبغي عليه القيام به، وبصرف النظر عما حدث، فهو ما زال بإمكانه مساعدة الفريق، ولدى مشجعي النادي الاختيار ويُمكنهم القيام بما يريدون, لكن بالنسبة لي، لا أعتقد انه من الضروري أن يعيش وقتًا عصيبًا".