مدافع باريس سان جيرمان يتمنع على إنتر

ما سر تمنع المدافع الفرنسي على الأفاعي؟

كشفت تقارير فرنسية، عن تعثر مفاوضات إنتر مع مدافع باريس سان جيرمان لايفن كورزاوا، المطلوب من قبل أنطونيو كونتي لحل معضلة النقص العددي الحاد في الدفاع.

واقترن اسم عديد من الأسماء البارزة بوكر الأفاعي، منهم على سبيل المثال كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام، حتى أن هناك بعض المصادر، تؤكد أن عملية ذهابه إلى "جوسيبي مياتزا" باتت مجرد مسألة وقت.

وهناك كذلك لاعب مانشستر يونايتد أشلي يونج، هو الآخر من القائمة المرشحة لدخول مشروع كونتي، ومعه الفائض عن حاجة تشيلسي المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو.

واليوم الأحد، أضافت صحيفة "ليكيب" إلى هذه القائمة، مدافع الفريق الباريسي البالغ من العمر 27 عامًا، والذي سينتهي عقده مع إطلاق صافرة نهاية الموسم الجاري.

وأفادت الصحيفة أن مدافع موناكو السابق، أعطى ظهره للنادي الإيطالي، وذلك لرغبته في الابتعاد عن أندية الصفوة في الوقت الراهن، لتفادي جلوسه على مقاعد البدلاء في "جوسيبي مياتتزا"، كما هو وضعه مع فريقه الباريسي.

وانضم لايفن لبطل فرنسا في آخر عامين في صيف 2015، وخلال هذه الفترة دافع عن ألوان النادي في 100 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 13 فقط هذا الموسم، وأغلبها إما كبديل أو في مباريات أقل أهمية.

وسبق للظهير الأيسر العشريني أن دافع عن ألوان منتخب فرنسا في كل الفئات العمرية، غير أنه مثل منتخب الديوك الأول في 12 مناسبة رسمية.