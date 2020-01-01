مدافع الهلال يوجه رسالة مهمة لجماهير ناديه

عبد الله الحافظ يثير عاطفة جماهير الهلال.

حرص عبد الله الحافظ، مدافع فريق نادي الهلال، على توجيه رسالة مهمة لجماهير ناديه، في ظل فترة التوقف التي يشهدها الدوري السعودي حاليًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت قرارًا بتعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، بسبب تفشي فيروس كورونا، خوفًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

الحافظ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعه مع زملائه بفريق الهلال، وعلق عليها قائلًا: "وحشني الأزرق وجمهوره".

المزيد من الفرق

مدافع الهلال قام بإبعاد كل حروف الكلمات، في رسالة للجمهور بضرورة التباعد بين الأشخاص، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

NXGN 2020 | شراسة الاحتراف - لماذا لم تعد الأندية العربية تهتم بمواهبها؟

ويجري لاعبي الهلال تدريباتهم اللياقية في منازلهم، وذلك تحت إشراف الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، من أجل التأكد على حفاظ اللاعبين على مستوياتهم البدنية والذهنية، استعدادًا لعودة النشاط.

يذكر أن الهلال يتصدر الدوري السعودي للمحترفين، متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط.