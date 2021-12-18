مدافع الهلال يتلقى عرضًا ويضغط للرحيل

كشفت تقارير صحفية كورية، عن تلقي جانج هيون سو، مدافع نادي الهلال، قد تلقى عرضًا من أحد الأندية الكورية من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جانج يقدم مستويات رائعة رفقة نادي الهلال، حيث استطاع قيادة الزعيم للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

ووفقًا لما نشره موقع "Sports Chosun" الكوري، فإن جانج تلقى عرضًا من نادي أولسان هيونداي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قادمًا من الهلال.

الموقع الكوري أشار إلى أن هيون سو يريد العودة إلى كوريا الجنوبية لإنهاء مسيرته هناك، ولذلك يقوم بالضغط على إدارة الهلال من أجل الموافقة على هذا العرض.

مسؤولو أولسان تواصلوا بالفعل مع هيون سو من أجل معرفة موقفه من الانتقال إليهم خلال الفترة القادمة، واللاعب أبدى موافقته المبدئية على الانضمام للفريق الكوري.

يأتي ذلك بالرغم من انتشار أخبارًا خلال الفترة الماضية تفيد بأن إدارة الهلال في مفاوضات إيجابية مع جانج هيون سو من أجل تجديد عقده لمدة موسمين، في ظل المردود الجيد الذي يقدمه اللاعب.

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وانضم هيون سو إلى الهلال في صيف 2019، قادمًا من نادي نادي طوكيو الياباني، ليحقق العديد من الإنجازات مع الزعيم، أبرزها دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري السعودي مرتين وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة.