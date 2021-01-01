مدافع الشباب: الدوري صعب .. وهؤلاء سبب عودتنا للمنافسة

الشباب ينافس بقوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين

تحدث أحمد شراحيلي مدافع نادي الشباب، عن انضمامه لمنتخب السعودية قبل المعسكر الذي سيقام الشهر الجاري، وأيضًا أشار لصعوبة المنافسة على الدوري السعودي للمحترفين.

وينافس الشباب نظيره الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، ومن خلفهم الاتحاد ينتظر من يتعثر لخطف الأسبقية حيث يتبقى 7 مباريات.

وقال شراحيلي في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "سر التغيير داخل الشباب عن السنوات الماضية، هو إضافة عناصر قوية سعودية وأجنبية أيضًا على رأسهم بانيجا وفابيو وإيجور أعطوا دافع قوي لتطوير أداء الفريق، ونصبح ضمن المرشحين للبطولة".

وأضاف: "الدوري صعب للغاية، مازالت المنافسة بيننا وبين الهلال، وهناك 7 مباريات وسنسعى للحفاظ على استغلال الفرص من أجل إسعاد جماهير الشباب".

وعن انضمام لمعسكر منتخب السعودية المقبل، قال شراحيلي: "حلم لأي لاعب الانضمام للمنتخب السعودي بكل تأكيد، وسأسعى لتقديم كل شيء خلال الفترة المقبلة".

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الكويتي وديًا يوم 25 من الشهر الجاري، على أن يكون المواجهة الرسمية أمام فلسطين يوم 30، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.