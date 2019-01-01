مدافع إيفرتون السابق وبرايتون: أريد إفساد حفلة مانشستر سيتي

مباراة مصيرية بين برايتون وسيتي للقب الدوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد شين دافي، مدافع برايتون، أن فريقه سيلعب مع مانشستر سيتي في اللقاء الختامي للموسم وهدفه تعطيل الأخير وإفساد تتويجه بلقب البريميرليج.

ويضمن انتصار سيتي على برايتون مساء الأحد على ملعب الأخير "أنيكس" التتويج بلقب المسابقة دون انتظار نتيجة ليفربول أمام وولفرهامبتون.

وقال دافي مع "جارديان": "بعض من جماهير ليفربول اتصل بي وطالبني بالتساهل، ولكني لاعب محترف، جميعنا نريد إفساد فرحة سيتي".

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وأضاف لاعب إيفرتون السابق: "أنا لاعب في برايتون الآن وليس إيفرتون، لا يجب أن ندخل في حسابات الآخرين، الكثيرون لا يتوقعون أن نحقق نتيجة".

واتفق معه زميله كريس هوتون: "سندخل اللقاء بشعور أفضل عن الأسابيع الماضية، ضمنا البقاء ولا ضغوط علينا وأظهرنا ذلك أمام أرسنال".

وختم: "يمكننا الانتصار في أي مباراة، سنأمل أن لا يكون سيتي في أفضل حالاته، إذا كان نعرف من سيفوز، مباراتنا أمامهم في نصف نهائي الكأس تعطينا الثقة".

وسبق لسيتي الانتصار ذهاباً على برايتون بهدفين نظيفين، كما تغلب عليه في نصف نهائي الكأس بنتيجة 1-0.