نجح بيفيس موجابي مدافع نادي ماذرويل الاسكتلندي، في تحطيم رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لقفزته الشهيرة أمام سامبدوريا.

رونالدو سبق أن قام بقفزة مذهلة، عندما نجح في هز شباك سامبدوريا بالدوري الإيطالي عام 2019، في لقطة أبهرت جميع المتابعين.

رأسية المدافع العملاق موجابي تخطت هذا الرقم، بعدما نجح اللاعب الأوغندي في ضمان الفوز لفريقه أمام روس كاونتي بهدفين مقابل هدف ببطولة الدوري المحلي.

قفزة رونالدو الشهيرة وصل ارتفاع جسمه فيها إلى 256 سنتيمتر في الهواء، بينما وصل ارتفاع قدميه عن الأرض إلى 71 سنتيمتر.

وأما موجابي فقد وصلت قفزته في هدفه ضد كاونتي، إلى 262 سنتيمتر في الهواء، بينما ارتفعت قدميه عن الأرض بمسافة 75 سنتيمتر.

وهو الأمر الذي دفع النادي الاسكتلندي بالتفاخر بالإنجاز الذي حققه اللاعب، بعد إجراء كافة الفحوصات من زوايا الكاميرا المختلفة للتأكد من تخطيه رقم رونالدو.

That record-breaking leap to score the winner.@B_M321 pic.twitter.com/LF0v7HGPI3