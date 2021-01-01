مدافع أوغندي يتخطى قفزة رونالدو المبهرة أمام سامبدوريا

هدف رائع من المدافع العملاق

نجح بيفيس موجابي مدافع نادي ماذرويل الاسكتلندي، في تحطيم رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لقفزته الشهيرة أمام سامبدوريا.

رونالدو سبق أن قام بقفزة مذهلة، عندما نجح في هز شباك سامبدوريا بالدوري الإيطالي عام 2019، في لقطة أبهرت جميع المتابعين.

رأسية المدافع العملاق موجابي تخطت هذا الرقم، بعدما نجح اللاعب الأوغندي في ضمان الفوز لفريقه أمام روس كاونتي بهدفين مقابل هدف ببطولة الدوري المحلي.

قفزة رونالدو الشهيرة وصل ارتفاع جسمه فيها إلى 256 سنتيمتر في الهواء، بينما وصل ارتفاع قدميه عن الأرض إلى 71 سنتيمتر.

وأما موجابي فقد وصلت قفزته في هدفه ضد كاونتي، إلى 262 سنتيمتر في الهواء، بينما ارتفعت قدميه عن الأرض بمسافة 75 سنتيمتر.

وهو الأمر الذي دفع النادي الاسكتلندي بالتفاخر بالإنجاز الذي حققه اللاعب، بعد إجراء كافة الفحوصات من زوايا الكاميرا المختلفة للتأكد من تخطيه رقم رونالدو.

ورغم الرقم المبهر لموجابي، إلا أنه فشل في تخطي القفزة الأعلى في تاريخ رونالدو، حيث كانت أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2013 حيث وصل ارتفاعه وقتها إلى 265 سنتيمتر في الهواء.

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جدير بالذكر أن موجابي يبلغ من العمر 25 سنة، وسبق له اللعب لشباب فولهام وساوثامبتون، قبل الانضمام إلى ماذرويل الذي يحتل المركز العاشر بالدوري الاسكتلندي هذا الموسم.