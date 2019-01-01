مدافع أوراوا: متأكد من الفوز على الهلال في اليابان

مدافع الفريق الياباني يتحدى الهلال قبل النهائي الآسيوي.

أكد تومواكي ماكينو، مدافع فريق أوراوا ريد الياباني، على أن فريقه سيتمكن من تحقيق الفوز على الهلال السعودي، وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

الهلال فاز على أوراوا بهدف دون رد، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، مساء السبت الماضي، على ملعب محيط الرعب بالعاصمة السعودية الرياض.

تومواكي نشر عبر حسابه الرسمي لموقع تبادل الصور "إنستجرام" بعض الصور الخاصة به في مباراة الهلال، وعلق عليها قائلًا:

"متاكد من قدرتنا على رد الاعتبار في سايتاما، وشكرًا لدعمكم، وننتظركم في ملعب سايتاما يوم 24 نوفمبر، دعونا نعود إلى اليابان".

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ومن المقرر أن يستضيف فريق أوراوا نظيره الهلال مساء يوم 24 نوفمبر الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، لتحقيق البطل.