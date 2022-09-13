مدافعًا عن رينارد .. "هذا هو ميسي السعودية والآخر ورقة الأخضر الرابحة"

خيارات المدرب لقائمة الأخضر أثارت جدلًا واسعًا

مازالت خيارات هيرفي رينارد لقائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر المنتخب السعودي في سبتمبر الجاري تُثير الجدل، وقد حمل الناقد الرياضي طارق النوفل راية الدفاع عن المدرب الفرنسي خلال تواجده في برنامج "أكشن مع وليد".

الأخضر سيخوض معسكرًا تدريبيًا خلال فترة التوقف القادمة سيُواجه خلاله الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية وديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وقد أعلن رينارد أول أمس قائمة اللاعبين المستدعيين للمعسكر.

النقاش حول خيارات رينارد أخذ مساحات كبيرة في الإعلام الرياضي السعودي، لكن النقطة الأكثر إثارة للجدل كانت استبعاد عبد الرحمن غريب نجم النصر المنتقل له من حديثًا من الأهلي وضم فهد المولد ومحمد كنو رغم توقفهما عن اللعب للإيقاف منذ فترة طويلة.

نوفل سُئل من المشاهدين عن اختيارات رينارد خاصة نواف العابد والمولد وكنو وهم لا يلعبون هذا الموسم، فأجاب "العابد استعاد جزء من شخصيته ومستواه وهيبته السابقة، ولو استعادها كاملة لكان اللاعب رقم واحد في المنتخب السعودي".

تابع "لقد قدم أداءً مميزًا في الفترة الماضية حتى في دوري أبطال آسيا، وهو لاعب صاحب خبرة وعودته الأخيرة لمستواه تُجبر أي مدرب على اختياره، هو ميسي السعودية بقدراته وإمكانياته الكبيرة".

Shahid

تابع حول نجم الشباب الجديد "المدرب أشاد بالمولد مرارًا، وقد كان الأكثر استياءً من إيقافه، هو ورقة الأخضر الرابحة بالنسبة للمدرب وقد كان لاعبًا أساسيًا معه، هو يُدرك إمكانياته جيدة ويعتمد عليه بقوة، وكذلك الحال لمحمد كنو .. فهو أحد العناصر الرئيسية في المنتخب السعودي".

وعن استبعاد غريب، قال نوفل "غريب لم يُقدم مع النصر ذلك المستوى الكبير الذي كان يُقدمه مع الأهلي، ولا ننسى المشاكل التي عانى منها اللاعب وامتناعه عن التدريب في أيامه الأخيرة مع الأهلي".

النوفل لم ينتقد رينارد وخياراته سوى في حراسة المرمى، حيث أكد أن عبد الله المعيوف يستحق التواجد مع الأخضر بأدائه الكبير ودوره المؤثر في كافة بطولات الهلال مؤخرًا.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي وقع في مجموعة قوية في مونديال قطر، حيث ضمت بجانبه الأرجنتين والمكسيك وبولندا.