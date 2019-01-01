مخيتاريان لا يتوقع العودة إلى أرسنال

تعرف على موقف مخيتاريان من العودة إلى أرسنال

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

ألمح هنريك مخيتاريان، لاعب روما، إلى صعوبة العودة مرة أخرى إلى أرسنال مع إمكانية الاستمرار رفقة الذئاب.

مخيتاريان انضم إلى روما على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال بعد قضاء موسم ونصف فقط هناك.

وقال قائد منتخب أرمينيا في تصريحات صحفية: "يجب عليّ في البداية أنّ أرى ما أقدمه رفقة روما خلال الموسم الحالي ثم بعدها أقيم الوضع. لا يمكن أن أقول إنه من المستحيل الاستمرار في إيطاليا".

وتابع: "حاليًا أفكر فقط في المباراة المقبلة وأتعامل مع المستقبل خطوة بخطوة ولست واثقًا من العودة لأرسنال".

صاحب الـ 30 عامًا أشار إلى أنّه مستعد للعب في أكثر من مركز رفقة روما مشيرًا إلى أنّه فريق رائع ولديه إمكانيات مبشرة.

وكان روما قد تعاقد مع كريس سمولينج من مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري ليضم اثنين من البريميرليج.

روما تعادل في مباراتين أمام جنوى ولاتسيو ليتواجد في المركز الـ 15 بالدوري الإيطالي.