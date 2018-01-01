مختار مختار: كنت أتمنى تدريب الأهلي ولكن الآن "أنا مشطب"

مختار مختار يؤكد على أنه كان يتمنى تدريب الأهلي في وقتٍ سابق

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد مختار مختار، المدير الفني لفريق نادي الإنتاج الحربي، على أنه لم يعد يتطلع لتدريب فريق النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

مختار كان يعمل معاونًا للعديد من المدربين الأجانب في الأهلي، مثل البرتغالي مانويل جوزيه والهولندي جو بونفرير.

مختار أضاف خلال تصريحات إذاعية، قائلًا "أنا مشطب، والحمد لله على كل حال، وأبناء الأهلي يحصلون دائمًا على فرصة لتولي مسؤولية تدريب الفريق، مثل محمد يوسف وحسام البدري وفتحي مبروك.

المدير الفني للإنتاج الحربي تابع "كان لدي حلم بتدريب الأهلي، ولكن الآن أشعر بأن الفرصة فاتتني، وأعمل بشكل جيد ويحالفني التوفيق مع أكثر من فريق".

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لاعب الأهلي السابق أردف "إذا بقي محمد يوسف كمدرب للفريق الأحمر، وتم التدعيم بشكل قوي، أعتقد أنه سيفوز بالدوري".

صاحب الـ64 عامًا اختتم تصريحاته قائلًا "دائمًا الفارق يكون بين مدرب يقدم أداء جيد وتحقيق مكاسب لها طعم، ومدرب يكسب بدون أداء وطعم".

الأهلي يبحث عن مدير فني أجنبي جديد خلال الفترة الحالية، بعد إقالة الفرنسي باتريس كاريترون، المدير الفني السابق للفريق الأحمر.