مخاطرة لوشيسكو ومفاجأة جوميس وثلاثي الهجوم - أبرز ملامح فوز الهلال على الترجي

الهلال يخطف فوزًا ثمينًا على الترجي التونسي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

حقق الهلال السعودي فوزًا هامًا على نظيره الترجي الرياضي التونسي، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

الهلال تأهل إلى نصف نهائي البطولة ليواجه فلامينجو البرازيلي، المقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب "جاسم بن حمد" بالدوحة، للكشف عن أحد أطراف النهائي.

الزعيم السعودي نجح في السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الأول، بفضل ثلاثية الهجوم الذي شكلها لوشيسكو في التشكيل الأساسي حيث تكونت من كاريلو وإدواردو وأمامهم السوري عمر خربين.

الهلال شكل خطورة كبيرة في الشوط الأول على مرمى معز بن شريفية حارس الترجي، الذي تصدى لأكثر من فرصة كادت أن تكون الهدف الأول للفريق السعودي.

وفي الشوط الثاني، قام لوشيسكو بتغيير اعتبرته الجماهير مخاطرة كبيرة من وجهة نظرهم، حيث دفع بالفرنسي جوميس بدلًا من لاعب الوسط كويلار، وهو ما أعتقده المتابعين التنازل عن السيطرة على منتصف الملعب.

إقرأ أيضًا - هل يكون "كهربا" الحل السحري لإنقاذ فايلر من فخ "رمضان صبحي"؟

لوشيسكو نجح في وجهة نظره ونقل الضغط على الترجي في منتصف ملعبه بتواجد جوميس بجانب خربين مع مساعدة من الجناحين كاريلو وإدواردو.

وبالفعل، تغيير لوشيسكو جاء بثماره حيث سجل جوميس بالهدف بعد نزوله بـ9 دقائق فقط، ليطمئن المدير الفني على النتيجة ليقوم بالعودة مرة أخرى لتأمين منتصف الملعب بالدفع بعبدالله عطيف بدلا من خربين.