محيط ميسي يكذب لابورتا: لم يتصل أبدًا لإعادته إلى برشلونة!

رغم حديث جوان لابورتا أكثر من مرة عن محاولة إعادة ليونيل ميسي إلى برشلونة، إلا أن محيط الأرجنتيني يكذب رئيس "البلوجرانا".

يصادف اليوم الإثنين الثامن من أغسطس 2022، الذكرى السنوية الأولى للمؤتمر الصحفي الذي خرج فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي ليودع نادي برشلونة.

تلك اللحظة كانت واحدة من أكثر اللحظات حزنًا في التاريخ الحديث لبرشلونة، خاصة وأن ميسي قضى مسيرته بالكامل في "كامب نو" قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021.

ومنذ رحيل ميسي عن برشلونة، هناك تكهنات بعودة الأرجنتيني من جديد إلى النادي الكتالوني بمجرد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، من أجل الاعتزال بألوان "البلوجرانا".

ومؤخرًا، خرجت تقارير تؤكد وجود اتصالات بين برشلونة بقيادة جوان لابورتا ومحيط ميسي من أجل إعادة اللاعب من جديد إلى "كامب نو" في صفقة انتقال حر بنهاية منافسات موسم 2022-23.

إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ونقلًا عن محيط ميسي، أشارت إلى أن كل تلك مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وحسب الصحيفة فإن محيط اللاعب أكد أنه لم يكن هناك أي اتصال من قبل لابورتا مع أي شخص في البيئة المحيطة بميسي أو العكس، وأن من يقول ذلك يكذب.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تحدث لابورتا علنًا عن ميسي، مؤكدًا أنه لا يرغب في التطرق إلى موضوعه كثيرًا.

وقال: "لن أتحدث عن ميسي بعد الآن لأنه لاعب في باريس سان جيرمان، سأقول فقط إن لدينا دينًا أخلاقيًا تجاهه، والحديث عنه قد يتعارض مع تطلعاتنا، والعلاقة مع عائلته جيدة".

ومن جانبه، وصل ميسي يوم الأحد إلى برشلونة ليستفيد من الإجازة التي حصل عليها لاعبو باريس سان جيرمان بعد الفوز العريض على كليرمون فوت بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ميسي تمكن من تسجيل هدفين في تلك المباراة، ليفتتح موسمه الثاني في "حديقة الأمراء" بأفضل طريقة ممكنة.