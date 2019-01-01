تقارير: الأهلي يسعى لضم كهربا في "صفقة القرن"

هل يخطف الأهلي كهربا من الزمالك؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول نية النادي الأهلي في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب فريق الزمالك، وهو ما أطلق عليه البعض "صفقة القرن" للقلعة الحمراء.

الإعلامي المقرب من النادي الأهلي محمد الليثي، كان قد خرج بتصريحات يؤكد خلالها أن القلعة الحمراء ستستغل عدم توثيق الزمالك لعقد كهربا باتحاد الكرة، ويفاوضونه للتعاقد معه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك مصدرًا بالأهلي يؤكد على أن هناك مفاوضات بالفعل مع محمود كهربا، وأن الأخير عقد جلسة مع عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء.

في ظل الأداء المُبهر الذي يقدّمه محمود حسن تريزيجية مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية حتى الآن 🎩🔝

أي دوري إذا انتقل إليه تريزيجية، سيصبح له شأن آخر؟🤔

الدوري الإنجليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

الدوري الإسباني 🇪🇸

الدوري الإيطالي 🇮🇹#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/UaJYpALruB — جول مصر (@goaleg) June 27, 2019

غياب كهربا عن تدريبات الزمالك، رغم انتهاء الإجازة التي حصل عليها، وراءه المفاوضات مع الأهلي خلال الفترة الحالية.

الأهلي أراد التأكد من صحة موقفه حال التعاقد مع كهربا، وقام بإرسال صورة من عقد اللاعب مع الزمالك، إلى بعض القانونيين بالاتحاد الدولي، لمعرفة أحقيته في التوقيع معه.

ومن جانبه طلب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، من عدلي القيعي عدم إتمام الصفقة إلا بعد التأكد من قانونية الأمر، لكي لا يضع القلعة الحمراء في موقف محرج.