كهربا لجماهير الزمالك: أنتم من صنعتوا اسمي

هل يرحل كهربا عن الزمالك؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب فريق نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد انقطاعه عن التدريبات الفترة الحالية.

وكانت بعض التقارير قد ربطت بين انقطاع كهربا عن تدريبات الزمالك، وبين اقتراب انتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أحد متابعي كهربا بعث له رسالة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاء فيها: "لا يوجد أي لاعب في تاريخ الزمالك، يعطي الزمالك ما منحه الجمهور له من حب وتشجيع وشعبية وانتماء والكثير من الأشياء التي ستشعر بها وتعرف قيمتها في وقت لاحق".

انا مش محتاج اعرفها بعدين انا عرفها من اول يوم ليا فى النادى انتم من عملتوا اسمى ❤️ مهما اتكلم مش هقدار اديكم حققكم نادى الزمالك ملك للجماهير فقط ✌️ https://t.co/y6Q6MhP39t — mahmoud kahraba (@MKahraba) July 11, 2019

كهربا رد على صاحب التغريدة جاء فيه: "أنا مش محتاج أعرفها بعدين، أنا أعرفها من أول يوم ليا فى النادي، أنتم من عملتوا اسمي، مهما اتكلم مش هقدر أديكم حققكم، نادي الزمالك ملك للجماهير فقط ".

ورفض كهربا السفر رفقة فريق الزمالك إلى قبرص، من أجل الانخراط في معسكر خارجي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.