خطوة جديدة - كهربا يطير إلى تركيا تمهيدًا لخوض تجربة احترافية

هل سنرى كهربا بقميص الأهلي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

توجه محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب فريق نادي الزمالك إلى لبنان، تمهيدًا للسفر إلى تركيا، حيث سيمكث لمدة ليلة واحدة ترانزيت.

كهربا انقطع عن تدريبات فريق الزمالك، حيث قرر الرحيل عن القلعة البيضاء، في نفس الوقت أشارت بعض التقارير إلى أنه سينتقل إلى الغريم التقليدي الأهلي.

وأشار موقع "يلاكورة" إلى أن كهربا بات قريبًا من الانضمام لفريق تركي، مهتم بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

هكذا رد كهربا على تغريدة أحد مشجعي الزمالك👇 pic.twitter.com/7snA8tNxgS — جول مصر (@goaleg) July 12, 2019

كما أكد الموقع على أن كهربا سيضع في عقده مع الفريق التركي، شرطًا جزائيًا يتيح له الرحيل في أي وقت لفريق آخر، حال سداده.

جاء تصرف كهربا بعدما أكد على عدم قانونية عقده مع الزمالك، بسبب عدم توثيق عقد التجديد، وذلك في موعد متأخر.

وشارك كهربا في تتويج الزمالك الموسم الماضي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث كان عنصرًا أساسيًا مع الفريق الأبيض في البطولة.