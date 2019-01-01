محمود علاء: هدف التعادل دليل أننا سنكمل في البطولة ونستطيع التأهل

الزمالك في موقف صعب للغاية في مجموعته ببطولة الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى محمود علاء مدافع نادي الزمالك، أن فريقه مازال بإمكانه الصعود إلى الدور القادم من بطولة الكونفدرالية، بالرغم من التعادل اليوم أمام بترو أتليتكو الأنجولي.

وتعادل الزمالك في اللحظات الأخيرة، أمام بترو أتليتكو عن طريق يوسف أوباما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال محمود علاء في تصريحات عقبت اللقاء: "الجميع حزين اليوم بضياع نقطتين، كنا الأفضل والأجدر بالفوز، لقد اهدرنا الكثير من الفرص".

وواصل: "عقبت سجيل بترو اتليتكو هدف التقدم تحفظوا بشكل كبير، واستحوذنا على الكرة واستطعنا إحراز هدف التعادل في آخر الثواني، وسيكون هذا الهدف دليل على أننا سنكمل في البطولة".

⭕️عاجل: الزمالك يعلن إيقاف محمود كهربا لأجل غير مسمى وإحالته للتحقيق مع فرض غرامة 300000 جنيه والسبب "تطاوله على الجمهور". pic.twitter.com/pX9PIv1gqI — جول مصر (@goaleg) February 24, 2019

وتابع: "منذ الدقيقة الأولى لا يوجد أمامنا إلا تحقيق الفوز، ولكن للأسف لم يكن معنا التوفيق اليوم، حسابياً نستطيع التأهل للدور القادم، لهذا الطلب من الجمهور دعمنا".

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير من مجموعته برصيد نقطتين، بينما يحتل بترو أتليتكو المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بالتساوي مع نصر حسين داي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر جور ماهايا المجموعة بست نقاط.