محمود علاء رجل مباراة مصر وزيمبابوي بأمم إفريقيا

هل يستحق علاء لقب أفضل لاعب في المباراة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حصل محمود علاء، مدافع منتخب مصر، على لقب رجل مباراة فريقه أمام زيمبابوي، في مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019.

منتخب مصر حقق الفوز على نظيره زيمبابوي بهدف دون رد، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة القارية.

وبعد المباراة حصل محمود علاء مدافع منتخب مصر، على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي.

تريزيجية لم يكن اللاعب المصري الأول الذي يسجل في افتتاح كأس الأمم🙌



إليكم اللاعبين المصريين الذين سبقوه على مر التاريخ👇https://t.co/cSSz2qPSqI pic.twitter.com/oaJPrObQjb — جول مصر (@goaleg) June 21, 2019

محمود علاء قدم مستوى رائع خلال مباراة مصر وزيمبابوي، حيث تمكن من قيادة خط دفاع الفراعنة للخروج دون استقبال أهداف.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى، بعد الفوز على زيمبابوي، قبل مواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية المقرر لها مساء غدٍ السبت.