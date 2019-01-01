محمود عاشور يقود مواجهة الأهلي وطلائع الجيش

يواجه الأهلي مساء اليوم الأربعاء، الساعة السابعة إلا ربع

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي تُقام اليوم ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري اختيار الحكم محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه هاني عبدالفتاح وعبدالفتاح عريشة، ونادر زكي حكمًا رابعًا، وطارق سامي ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.

🗓️مباريات الجولة 31

طلائع الجيش 🆚الأهلي

🏟️ستاد المكس بالاسكندرية

⏱️18:45 بتوقيت مصر



التقى الفريقان في الدوري 24 مرة من قبل، حيث حقق الأهلي الفوز 19 مرة، وتعادلا في 5 مباريات، ولم يحقق الطلائع أي انتصار🔴



(@AlAhly :📸) pic.twitter.com/ievlwzakZk — جول مصر (@goaleg) May 1, 2019

وفي المباراة الأخرى التي تُقام اليوم وتجمع بين فريقي المقاولون العرب والداخلية، يقودها الحكم أحمد العدوي يُعاونه هاني خيري وخالد رمضان وعلاء حسين حكمًا رابعًا، وصبحي العمراوي وعمر الشناوي حكمًا خامسًا.

ويواجه الأهلي مساء اليوم الأربعاء، الساعة السابعة إلا ربع، نظيره طلائع الجيش على ملعب المكس الإسكندرية.

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وقدمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد المباراة 90 دقيقة، بحيث تُقام الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15، وذلك لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب المصري محمد صلاح في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.