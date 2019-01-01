محمود الخطيب: لن نترك حقوقنا بعد الإساءة لنا

رئيس الأهلي يتحدث عن الإساءة للأهلي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على أن ناديه تعرض لموسم صعب للغاية، استطاع أن يحقق خلاله لقب الدوري الممتاز.

الخطيب قال خلال تصريحات بالاحتفالية: "الموسم كان صعبًا للغاية، بسبب ضغط المباريات، والإصابات التي تعرض لها الفريق، خاصة في بداية الموسم".

رئيس الأهلي تابع: "غياب الجماهير عن الحضور في المباريات، زاد من صعوبة الموسم، لأنه هو الشيء الأساسي".

وتحدث محمود الخطيب عن المحاولات لإفشال النادي الموسم الماضي: "تعرضنا للإساءة، ولكن الأهلي لن يترك حقوقه، وإنما سيحصل عليها بما يتناسب معه وبالقانون واللوائح المنظمة".

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بيبو واصل: "لن ننزل إلى ذلك المستوى، لأنه ليس من قيمة النادي الأهلي".

واختتم رئيس الأهلي تصريحاته قائلًا: "متمسكون بتفعيل القانون واللوائح الموجودة باتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية، وهذا هو هدفنا".

ويقيم الأهلي احتفالية بتسليم درع الدوري موسم 2018/2019، بعد تتويجه باللقب على حساب الزمالك وبيراميدز.